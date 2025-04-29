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Nevşehir'de Balkonundan Düşen Çocuk Tedavi Altında

Nevşehir'de Balkonundan Düşen Çocuk Tedavi Altında
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Nevşehir'de evinin balkonundan çöp konteynerine düşen 2 yaşındaki Suriyeli çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı, çocuğun tedavisinin hastanede devam ettiğini ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Nevşehir'de evlerinin balkonundan sokaktaki çöp konteynerine düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen çocuğun tedavisi devam ediyor.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 yaşındaki Suriye uyruklu M.N.M'nin durumuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı??????? Op. Dr. Can Şensöğüt, çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çocuğun durumunu acil serviste değerlendirdiklerini anlatan Şensöğüt, "Sağ kolu ve kafatasında kırık vardı. Küçük bir beyin kanaması da mevcuttu. 2 gündür takip ediyoruz. Genel durumu iyi, herhangi bir kötüleşme olmadı. Kontrol tomografilerinde kanama tamamen silindi. Bugün de muhtemelen taburcu edeceğiz." dedi.

M.N.M. dün, evlerinin balkon kısmında oynarken demir parmaklık arasından geçip dengesini kaybederek sokaktaki çöp konteynerine düşmüştü.

Vücudunda kırıklar oluşan çocuğun düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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