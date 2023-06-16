Nevşehir'de aranan 14 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan şüphelilerin yakalanması için 96 polisin katılımıyla 35 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i hakimlikçe tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.