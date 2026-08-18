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Avanos'ta araçtan hırsızlık: 4 şüpheli gözaltında

Avanos'ta araçtan hırsızlık: 4 şüpheli gözaltında
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Bursa'dan Van'a giden ailenin Avanos'ta mola sırasında otomobilinden ziynet eşyası ve para bulunan çanta çalındı. Jandarma, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 4 şüpheliyi Hacıbektaş'ta yakaladı; çanta sahibine teslim edildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde mola veren ailenin otomobilinden ziynet eşyası ve para bulunan çantayı çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'dan aracıyla Van'a gitmek için yola çıkan M.T, eşiyle Avanos ilçesi Kalaba beldesinde mola verdi.

Mola sonrası otomobilindeki el çantasının yerinde olmadığını fark eden M.T. ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, çantanın bulunması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olayı A.Z, M.Z, A.G. ve E.N.I'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, operasyonla 4 zanlıyı Hacıbektaş ilçesinde yakaladı.

Araçta yapılan aramada ele geçirilen 2 bilezik, 4 altın, 14 gram altın, 3 yüzük ve 10 bin lira bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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