Nevşehir'de Ağaçlık Alanda Yangın

Nevşehir'de Ağaçlık Alanda Yangın
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Müdürüğü ekiplerinin üç saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Avanos ilçesi Köybağı mevkisinde ağaçlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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