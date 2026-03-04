Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de meydana gelen kazada, 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Melih Ç. idaresindeki 50 ACJ 893 plakalı minibüs, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi'nde park halindeki 41 BT 607 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil de 50 HO 1043 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücü Melih Ç. yaralandı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan