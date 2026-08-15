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Avanos'ta 15 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H, saklandığı Çavuşin köyünde operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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