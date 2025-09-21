Nevşehir Belediye Başkanı Sarıtaş, İncesu Zipline Adrenalin Merkezi'ni Ziyaret Etti

Nevşehir'in Avanos İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kenan Sarıtaş, Kayseri'nin İncesu ilçesinde Zipline Adrenalin Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İncesu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarıtaş, İncesu ziyareti kapsamında Zipline Adrenalin Merkezi'ni inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçenin doğal güzelliklerini turizme kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Zipline Adrenalin Merkezi ile hem gençlere hem de macera sever turistlere farklı bir deneyim sunduklarını kaydeden İlmek, "İncesu, sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda yeni nesil turizm projeleriyle de adından söz ettiriyor. Bölgemize gelen misafirler artık sadece gezmekle kalmıyor, aynı zamanda adrenalin dolu anılarla ayrılıyor." ifadelerini kullandı.