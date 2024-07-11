Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte belediye personeline aşure dağıttı. Hizmet-İş Sendikası tarafından düzenlenen programa, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile sendika yöneticileri de katıldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte belediye personeline aşure dağıttı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizmet-İş Sendikası tarafından hicri yılbaşı ve muharrem ayı dolayısıyla belediye personeline yönelik program düzenlendi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binasındaki programa katılan Başkan Arı, hazırlanan aşureyi personele ikram etti.
Programa, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile sendika yöneticileri de katıldı.