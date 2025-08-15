Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan 500 Gün Değerlendirmesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan 500 Gün Değerlendirmesi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 500 günde gerçekleştirdikleri projeleri ve yatırımları basın toplantısında paylaştı. Altyapıdan turizm yatırımlarına kadar birçok alanda çalışmalar yapıldığı belirtilirken, nostaljik tramvay ve elektrik üretimi projeleri hakkında bilgi verildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve başlamasının ardından geçen süreçteki çalışmalarını, "500 günde Nevşehir" konulu basın toplantısında değerlendirdi.

Başkan Arı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Göreve başladığından beri geçen 500 günde, kentte bazı proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Arı, şehrin ihtiyaçlarını belirlediklerini, ortaya koydukları vizyonel planların belediye çalışanlarınca hayata geçirildiğini kaydetti.

Altyapıdan peyzaja, turizm yatırımlarından kentsel dönüşüme çok sayıda yatırımı sürdürdüklerini anlatan Arı, içme suyu problemlerinin çözümü amacıyla yeni su kuyuları açtırdıklarını, toplu ulaşımdaki sorunu çözmek amacıyla da eylül ayında nostaljik tramvay hizmetini kente kazandıracaklarını söyledi.

Ekibiyle daha yaşanılabilir kent oluşturmak amacıyla çalıştıklarını dile getiren Arı, "Asfalt Plenti Tesisi kuruyoruz. Saatte 240 ton kapasiteli tesis sayesinde yıllık 115 milyon liradan fazla tasarruf sağlanacak. Otopark sorununu çözmek için 15 bin metrekare alana sahip katlı otopark projemiz hazırlandı. Kurulacak GES projesiyle de yılda yaklaşık 10 milyon liralık elektrik üretimi planlanmaktadır." dedi.

Toplantı soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel
