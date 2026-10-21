Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Dünya Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyenin Nevmekan Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda Başkan Arı, gazetecilerin gününü kutladı.

Gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve kentin gelişimine katkı sağlama noktasında kritik rol üstlendiğini kaydeden Arı, "Gece gündüz demeden Nevşehir'imizin sesini duyuran, halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için fedakarca çalışan tüm gazeteci dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yerel ve ulusal basınımızın kıymetli temsilcileri, şehrimizin gelişimi ve vizyonu doğrultusunda bizlere her zaman güç vermektedir." dedi.

Program, Arı'nın gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA