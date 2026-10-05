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Nevşehir Alacaşar'da traktörün römorku devrildi, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı

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Nevşehir Alacaşar'da traktörün römorku devrildi, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı
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Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar köyünde kilitli parke taşı yüklü traktörün rampada kaldıktan sonra geriye kaçmasıyla römork devrildi. Römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir'de traktörün römorkunun devrilmesi sonucu ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki kilitli parke taşı yüklü 50 LA 168 plakalı traktör, merkeze bağlı Alacaşar köyünde rampada kaldı. Traktörün geriye kaçması sonucu makaslayan römork devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada römorkta bulunan ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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