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Nevşehir-Aksaray yolunda iki otomobil çarpışıp devrildi, 7 kişi yaralandı

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Nevşehir-Aksaray yolunda iki otomobil çarpışıp devrildi, 7 kişi yaralandı
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Nevşehir-Aksaray kara yolunda iki otomobilin çarpışıp devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler ve araçlardaki 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir- Aksaray kara yolunda sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 50 ADE 377 plakalı otomobil ile 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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