Haberler

Nevruz'da izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapan 209 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, Nevruz etkinlikleri sırasında izinsiz gösteri düzenleyerek terör örgütü propagandası yapan 27 kişiyi yakalayarak toplam gözaltı sayısını 209'a yükseltti. 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, birlik ve kardeşlik ruhunu istismar eden girişimlere karşı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nevruz kutlamalarını istismar ederek izinsiz gösteri düzenleyen ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüphelinin daha yakalandığını, toplam gözaltı sayısının 209'a yükseldiğini bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Nevruz'un asırlardır yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu istismar etmeye yönelik provokatif girişimlere karşı, Nevruz kutlamaları sırasında örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullandıkları, slogan attıkları ve marş söyledikleri tespit edilen şahıslara yönelik olarak 24-25 Mart tarihlerinde 5 ilde (İstanbul, İzmir, Manisa, Siirt ve Bitlis) eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş, 27 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Böylece, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam gözaltı sayısı 209 olmuştur."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

