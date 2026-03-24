Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandasına yönelik operasyon: 38 gözaltı

İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda, Nevruz etkinliklerinde terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden kişilerin katılımıyla düzenlenen Nevruz etkinliklerinde örgüt propagandası yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda İstanbul ve Kocaeli'de tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 38 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 307 fişek ile örgütsel flamalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

