Muğla'da Nevruz Bayramı kutlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerin katıldığı bayrak yürüyüşü, ateş yakma ve demir dövme geleneklerinin yaşatıldığı kutlama programı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama, öğrencilerin katıldığı bayrak yürüyüşüyle başladı.

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, burada yaptığı konuşmada, nevruzun Türk kültüründeki önemine dikkat çekerek, "Binlerce yıl önce Türk'ün demir dağları eriterek çıktığı o yürüyüş bugün hala yüreklerimizde aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Torosların gölgesinde Akdeniz'in ufkunda aynı imanla bir aradayız." dedi.

Nevruz geleneğinin önemli ritüellerinden olan ateş yakma ve üzerinden atlama etkinlikleri yapıldı.

Temsili demir dövme geleneğinin de yaşatıldığı kutlamada saksıya fidan dikildi. Okul öğrencileri tarafından düzenlenen eğlenceli yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Türk devletlerine ait bayraklarla yapılan gösteriler ve okunan bayrak şiiri izleyicilerden büyük beğeni aldı. Ok atma yarışmasının ardından Milas Yörük Türkmen Kültür Derneğinin sergilediği yöresel oyunlar izleyenlerden alkış topladı.

Türklerin bayramı olarak bilinen ve Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını temsil eden Nevruz Bayramı kutlama programı, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde sona erdi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu

Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Uğurcan'a protesto hazırlığı
Alman yetkililer, 'Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği' iddialarını yalanlamadı

Otomotiv devi, skandal İsrail iddiasını yalanlamadı
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi

İran'ı alarma geçiren görüntü! Bildiğiniz bütün kuşları unutun