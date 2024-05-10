Üye Girişi
Haberler

Neuralink'in beyin çipi kullanımında yaşanan sorunlar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi. Çipin geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalması, kullanıcının sağlığına tehlike arz etmemekle birlikte cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi.

Neuralink'in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Firma, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Elon Musk Teknoloji Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title