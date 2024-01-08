NEÜ, sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde, basın mensuplarıyla bir araya gelen Zorlu, üniversitenin farklı alanlarındaki projeleriyle ilgili konuştu.

OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun faaliyetlerine de dikkat çeken Zorlu, "Sanayicimiz gelip bizden hangi bölümü isterse müfredatını kendileri belirlemek şartıyla açıyoruz. Bu teknik meslek yüksekokulu meselesinde çağrı bize değil bütün üniversitelere idi ama biz Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak bu çağrıyı dikkate alarak, bu daveti dikkate alarak teşebbüste bulunduk, açtık, öğrenci aldık ve şu anda binası yapılıyor. Memleketimize hayırlı olsun. Buranın Türkiye'deki sayılı meslek yüksekokullardan birisi olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

"CNC operatör bölümünü Türkiye'de ilk biz açtık"

Öğrencilerin sanayide işini bularak mezun olduğunu vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 4 bölüm açtık ve 20'şer öğrenci alıyoruz. CNC operatör bölümünü Türkiye'de ilk biz açtık. Makine mühendisliğine gidebilecek puanı olup da burayı tercih eden öğrencilerimiz var. Malum meslek yüksekokulları 4 dönemden oluşuyor. İlk dönem tamamen teorik. Öğrenciler, 2. dönem 2 gün sanayide, 3. dönem 3 gün sanayide, 4. dönem 4 gün sanayide. Yani buraya giren öğrenci, sanayide işini bulmuş olarak mezun oluyor. Burada belirlediğimiz bölümleri tamamen sanayicilerin kendi istediği bölümler. Bu bölümleri 40-50 tane sanayiciye 'Hangi bölümden mezun olmuş elemana ihtiyacınız var?' sorusunu sorarak açtık. Hep 'ara eleman' diyoruz ya 4 bölüm açtık şu anda ve 10 bölüm açacak kapasitede bina yapıyoruz."