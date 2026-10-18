Netanyahu'ya yakın gazeteci Magal, Eisenkot'a 'maymun' diyerek hakaret etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen sağcı gazeteci Yinon Magal, kamuoyu yoklamalarında seçim yarışını önde götüren Gadi Eisenkot'a "maymun" diyerek hakaret etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonundaki "Vatanseverler" isimli programında Magal, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en güçlü rakibine yönelik ırkçı ve hakaret içeren ifadeler kullandı.

Magal, "O bir maymun. O bir maymun. Onun Mizrahi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenli Yahudi) olmasından heyecan duyuyorsunuz." dedi.

Sağcı gazeteci Magal, Eisenkot'un ailesinin Fas kökenli olmasına atfen alaycı bir dille "Size Faslı bir başbakan verdik." diye konuştu.

Gadi Eisenkot ise Magal'ın kendisine yönelik hakaret içerikli açıklamalarının ardında Netanyahu'nun olduğunu ima ederek "Bu standart altı yoruma cevap verecek hiçbir şeyim yok. Problem Yinon Magal değil. Ancak Yinon Magal'ın arkasında duran kişidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada ise Magal'ın "Netanyahu'nun yalan ve zehir yaymaktan para kazanan kıdemli sözcüsü" olduğu belirtildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak meclis seçimlerine ilişkin kamuoyu yoklamaları Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un başbakanlık yarışında Netanyahu'nun önünde seyrettiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA