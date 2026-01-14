ABD-İran geriliminin ardından Netanyahu'nun uçağı İsrail dışına götürüldü
İran ile ABD arasındaki gerilimin artması üzerine, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ait 'Wings of Zion' isimli uçak ülkeden ayrıldı. Uçağın rotasına ilişkin bilgi verilmezken, uluslararası basında olası bir ABD saldırısı ve İran'ın misillemesi üzerine endişeler dile getiriliyor.
İran ile ABD arasında giderek artan gerilimin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seyahatlerinde kullandığı uçak ülke dışına çıkarıldı.
Flight Radar verilerine göre, Netanyahu'ya tahsis edilen "Wings of Zion" isimli uçak İsrail'in güneyinden havalanarak ülkeden ayrıldı.
Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığıyla artan gerilimin ardından Netanyahu'ya tahsis edilen uçağın yurt dışına çıkarılması dikkati çekti.
Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.
ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.
İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki savaşta Netanyahu'nun uçağı ülke dışına çıkarılarak Yunanistan'a götürülmüştü.