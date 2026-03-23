İsrail televizyonu: ABD Başkan Yardımcısı ile Netanyahu telefonda İran'la olası müzakereleri görüştü

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Washington ile Tahran yönetimleri arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin girişimler ve olası bir anlaşmayı görüştüğü ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi kaynak, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance'in gün içinde İran'a ilişkin telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

İsmi belirtilmeyen kaynak, ikilinin ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın içeriğini ele aldığını iddia etti.

Yedioth Ahronot gazetesi ise Netanyahu'nun Vance ile son iki günde ikinci kez telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

İsrail basını, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bu hafta Pakistan'da yapılmasının beklendiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafıyla bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek." ifadesini kullanmıştı.