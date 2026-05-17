Axios: Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran'ı görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde İran konusunun ele alındığı, olası saldırı hazırlıklarının görüşüldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'ı ele aldığı aktarıldı.

ABD merkezli haber sitesi Axios'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Axios'a konuşan İsrailli yetkili, ikilinin telefon konuşmasında İran konusunu görüştüğünü söyledi.

İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti.

Netanyahu, Çin ziyaretinden dönen Trump ile İran konusunda gün içinde bir telefon görüşmesi yapacağını duyurmuştu.

İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline atıfta bulunan Netanyahu, "Birçok olasılık var. Her senaryoya hazırlıklıyız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
