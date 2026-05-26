İsrail basınına göre, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları paylaşılmazken, Netanyahu daha önce Lübnan'daki kara saldırılarını genişlettiklerini açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı.
Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA / Burak Dağ