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Netanyahu'nun ABD'nin olası İran saldırısı gündemiyle güvenlik toplantısı yapacağı bildirildi

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İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik sert saldırı sinyali vermesi üzerine acil güvenlik toplantısı düzenleyecek. Toplantıda olası ABD saldırıları ve İsrail'in hazırlıkları ele alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ABD'nin bu akşam İran'a yönelik olası saldırısı gündemiyle güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu ile Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracaklarını" duyurmasının ardından önceden planlanan programlarını iptal ederek üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle toplantı yapma kararı aldı.

Haberde, toplantıda ABD'nin İran'a olası saldırılarının ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Yedioth Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin AB ile İran arasında yaşanacak bir çatışmaya karşı hazırlık yaptığını ancak şu aşamada topyekün bir savaş beklemediğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basına değerlendirmelerde bulunan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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