İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'li Senatör Graham ile bir araya geldi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştü. Graham, 2026'nın 'kötü adamı alt etme yılı' olacağını belirtirken, Netanyahu da Graham'ın değerlendirmelerini destekledi. Ziyaret, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeden bir hafta önce gerçekleşti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkeyi ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham ile görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda, ikilinin, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldiği aktarıldı.

ABD'li Senatör Graham, 2026'nın "kötü adamı alt etme yılı" olması için İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde silah bırakmak yerine gücünü pekiştirmeye çalıştığını ileri süren Graham, Lübnan'ın güneyinde konuşlu Hizbullah'ın da daha fazla silah üretmeye çalıştığını iddia etti.

Netanyahu ise Graham'ın değindiği her iki konuda da haklı olduğunu ileri sürdü.

ABD'li Senatör Graham'ın İsrail'e düzenlediği ziyaretin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da yapacağı görüşmeden sadece bir hafta önce gerçekleşmesi dikkati çekti.

Washington yönetiminin Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle sert bir tepki gösterdiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
