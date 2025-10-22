Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi'yi Görevden Aldı

Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'a düzenlenen saldırı ve Gazze'nin işgaline karşı çıkması nedeniyle Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi'yi görevden aldı. Hanegbi, Netanyahu'nun kendisinden hoşnut olmadığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Hanegbi'ye son üç yıldır Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini yürüttüğü için teşekkür ettiği belirtildi.

Hanegbi'nin görevden alınma sebebine ilişkin ayrıntı verilmezken, Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Gil Reich'i Konsey Başkan Vekili olarak atamayı planladığı ifade edildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde de Hanegbi'nin Katar'a düzenlenen saldırıya ve "Gideon'un savaş arabaları 2" isimli Gazze kentinin işgal edilmesini kapsayan harekata karşı çıkması nedeniyle Netanyahu tarafından görevden alındığı kaydedildi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Ocak 2023'te görevine başlayan Hanegbi, "Başbakan bugün bana yeni bir Ulusal Güvenlik Danışmanı atama niyetini iletti." dedi.

Kendisinden sonra makamına gelecek olan kişiye isteği doğrultusunda yardım edeceğini söyleyen Hanegbi, "Böylece Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak görev sürem bugün sona eriyor." diye konuştu.

Hanegbi, 7 Ekim 2023 olaylarının soruşturulması çağrısında bulunarak, "Benim de ortağı olduğum 7 Ekim'deki büyük başarısızlığın iyice araştırılması, gerekli derslerin çıkarılması ve kaybedilen güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde Hanegbi'nin gün içinde Netanyahu'nun Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere düzenlediği toplantıya katıldığı aktarıldı.

Hanegbi'nin, Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Gazze'de ateşkes konusunu görüşeceği 22 Ekim'de yapacağı toplantıya katılmayacağı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Yedioth Ahronoth gazetesine Netanyahu'nun eşi Sara'nın Hanegbi'nin görevden alınmasında rolü olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Netanyahu'nun eşi Sara'nın Hanegbi'den memnun olmadığı ve görevden alınması için Netanyahu'ya baskı yaptığını aktardı.

İsrail basınında zaman zaman Netanyahu'nun eşi Sara'nın "özellikle hassas ve hayati konularla ilgili kararlara müdahale ettiği" belirtiliyor.

İsrail ordusu, 3 Eylül'de Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen işgal etmek amacıyla "Gideon'un Savaş Arabaları 2" isimli bir saldırı başlatmıştı.

Bu durum, İsrail'de Gazze'deki esirlerin ve İsrail askerlerinin hayatından endişe duyulmasına sebep olmuş, eleştiri ve sokak gösterilerine yol açmıştı.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
