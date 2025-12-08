Haberler

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmeyeceğini söyledi. Netanyahu "Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı) ile Golan Tepelerine bitişik tampon bölge gibi varlıkları korumak istiyoruz" dedi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını yineledi.
  • Netanyahu, İsrail'in Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı ve Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi korumak istediklerini belirtti.
  • Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılması ve Dürzilere sahip çıkabilmelerini sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail büyükelçileri, misyon şefleri ve Dışişleri Bakanlığı yöneticilerinin katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını yineledi.

Baas rejiminin devrilmesinin hemen ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Cebel eş-Şeyh Dağı (Hermon Dağı) ile 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeye ilişkin Netanyahu, "Bu varlıkları korumak istiyoruz" dedi.

"ANLAŞMAYA VARABİLECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Netanyahu, Şam yönetimi ile Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını ve Dürzilere "sahip çıkabilmelerini" sağlayacak bir anlaşmaya varabileceklerini umduklarını savundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını duyurmuştu. İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı. ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Haberler.com
500
