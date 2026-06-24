Haberler

Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun ifade verme işlemi 98'inci duruşmada tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade verme işlemi, bir buçuk yıl süren ve aksamalarla dolu 98. duruşmanın ardından tamamlandı. Netanyahu davayı siyasi olarak nitelendirirken, bu süreç İsrail tarihinin en uzun tanık dinleme duruşması olarak kayıtlara geçti.

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifade verme işlemi 98'inci duruşmada tamamlandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun ifade verme işleminin, duruşmalardaki aksamalar nedeniyle bir buçuk yıl boyunca sürdüğünü aktardı.

Habere göre, İsrail Başbakanı duruşmada, davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek "Cehennem gibi yıllar yaşadım." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun ifadesinin İsrail tarihindeki en uzun tanık dinleme duruşmaları olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Haberde, başta haftada 3 gün ve 6,5 saat olarak planlanan duruşmaların, "güvenlik, diplomatik ve sağlık" nedenleriyle sadece bir hafta bu plana uygun şekilde görülebildiği, ifade oturumlarının yaklaşık üçte ikisinin iptal edildiği, bazı oturumların ise yarım kaldığı belirtildi.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu

Meclis'te seçim günü! Kritik kurumun başkanı değişmedi