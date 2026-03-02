Haberler

Netanyahu'nun uçağı, İran'a saldırılar sonrası güvenlik amacıyla götürüldüğü Almanya'da kalmaya devam ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, İran'a gerçekleştirilen saldırıların ardından güvenlik tedbiri amacıyla Almanya'da kalmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağı, İran'a başlatılan saldırıların hemen ardından güvenlik tedbiri nedeniyle götürüldüğü Almanya'da kalmaya devam ediyor.

Uçuş takip sitesi "Flight Tracker" sitesine göre, ABD ve İsrail'in dün İran'a başlattığı saldırıların hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uçağı "Wing of Zion" ülkeden ayrıldı.

Yerel saatle sabah 08.21'de Birüssebi kentindeki bir hava üssünden kalkan uçak akşam yerel saatle 21.29'da Berlin'e indi.

İsrail hükümetine ait uçağın güvenlik riskini en aza indirmek amacıyla İsrail'den ayrıldığı değerlendiriliyor.

İsrail'in İran'a geçen yıl haziran ayında düzenlediği saldırılar sırasında da Wing of Zion yurt dışına çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
