Haaretz: Sorun Netanyahu değil, İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "toplumun yok olma korkusunu" kullanarak savaş arzusunu yerine getirdiği ancak asıl sorunun, "savaşı tek seçenek" gibi sunan zihninde yattığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail halkının, "her an bir yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve bu nedenle askeri güç kullanmaları gerektiğine inandığı" ifade edildi.

İsrail'de her zaman "yalnızca tam güçle ilerlenirse biraz daha fazlasının başarılabileceğine" dair genel bir inanış bulunduğuna işaret edilen haberde, yapılan tüm anketlerde büyük çoğunluğun İran ile varılan ateşkesten duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği aktarıldı.

İsraillilerin, ölüm tehlikesine rağmen İran'a yönelik saldırıların sürmesini istediği belirtilen haberde, bunun nedeninin güvenlik hissinin ancak düşmanın yeryüzünden silinerek mağlup edilmesiyle tatmin edilebildiği vurgulandı.

Haberde, İsrail toplumunda yerleşmiş "savaş ve yok olma korkusunun mu Netanyahu'yu şekillendirdiği, yoksa Netanyahu'nun toplumdaki bu güvenlik kaygısını fark ederek siyasi bir araca dönüştürdüğünün mü?" sorusunun belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun sürekli yeni cephelerde savaş başlatabildiği, muhalefet liderlerinin ise en fazla onun seçimleri ertelemeye çalıştığını söylemekle yetindiği ancak savaşlar konusunda kendisini eleştirmekten kaçındığı ifade edildi.

İsrail'de her savaşın, ülkenin savaşmaktan başka seçeneği olmadığı düşüncesiyle meşrulaştırıldığına dikkati çekilen haberde, asıl tehlikenin Netanyahu'nun şahsından ziyade, "savaşı kaçınılmaz tek seçenek" gibi sunan bu sürekli döngü olduğu vurgulandı.