Netanyahu'nun iki danışmanının Almanya'da CDU ile gizli işbirliği yaptığı öne sürüldü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki yakın danışmanının, İsrail'in var olma hakkının inkarını suç saymayı amaçlayan yasa tasarısına destek sağlamak için Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile gizli işbirliği yaptığı öne sürüldü.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun danışmanları Srulik Einhorn ve Jonatan Urich ile Hessen eyaletindeki CDU arasında siyasi işbirliği yapıldığı ifade edildi.

Netanyahu'nun yakın çalışma çevresinde yer alan siyasi danışman Urich'in telefon mesajları ve iletişim kayıtlarının, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde kamuoyuna yansıdığı belirtilen haberde, Netanyahu'nun danışmanlarından Einhorn'un 5 Eylül 2026 akşamı ortağı Urich'e gönderdiği mesajda "Benimle konuş, CDU ile güzel, ücretli bir iş var." yazdığı ifade edildi.???????

Hessen'deki yasa tasarısıyla bağlantı iddiası

Eylül 2026'da gündeme gelen ücretli çalışma teklifinin, CDU yönetimindeki Hessen eyalet hükümetinin İsrail'in var olma hakkının inkarını cezalandırmayı amaçlayan yasa girişimiyle bağlantılı olabileceği aktarılan haberde, Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein'ın desteklediği yasa tasarısıyla ilgili olarak federal hükümetin anayasal çekincelerini dile getirdiği ve düzenlemenin önemli bir anayasal risk taşıdığını değerlendirdiği kaydedildi.

Alman hükümetinin çekincelerinin kamuoyuna yansımasının ardından İsrailli üst düzey siyasetçilerin sosyal medya üzerinden Hessen'in girişimine destek açıklamaları yaptıkları ifade edilen haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın 28 Ağustos'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hessen'in girişimini destekleyen bir paylaşım yayımladığı aktarıldı.

Rhein ve CDU Hessen eyalet teşkilatından Leopold Born'un da bu paylaşımı yeniden yayımladıkları belirtilen haberde, söz konusu paylaşımın ardından İsrailli yetkililerden gelen destek mesajlarının hazırlanma süreci ile Urich ve Einhorn arasındaki yazışmalar arasında bağlantı bulunduğu kaydedildi.

İsrailli bakanın paylaşımının hazırlanmasında rol aldığı öne sürüldü

Haberde, Urich ve Einhorn'un 6 Eylül'de Hessen'deki yasa girişimine destek verilmesi konusunda yazıştıkları ifade edildi.

Haberde, ikilinin, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanacak mesajın içeriğini ve paylaşımı kimin yapacağını görüştüğü aktarıldı.

Yazışmalarda Urich'in Chikli ile doğrudan iletişim kurduğu ve mesaj taslaklarının karşılıklı olarak gönderildiği kaydedilen haberde, Einhorn ve Urich'in uluslararası faaliyetlerini yürüttükleri "Perception Media" adlı danışmanlık şirketinin son yıllarda Avrupa'daki siyasi aktörlerle çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA