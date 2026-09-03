Netanyahu ziyaretinde Filistin karşıtı ırkçı sloganlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güneyinde yetişkinlere yönelik din eğitimi verilen bir okulu ziyareti sırasında Filistin karşıtı ırkçı sloganlar atıldı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze Şeridi sınırına yakın Sderot kentine gitti.

Netanyahu'nun Sderot'ta yetişkinlerin din eğitimi aldığı bir okula gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Filistin karşıtı sloganların atıldığı anlara ilişkin görüntüler, İsrailli gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, İsraillilerin, dini metinlerindeki bir duadan alıntı yaparak "Yalnızca bir kez olsun, ey Tanrım, Filistin'deki iki gözümden birinin intikamını alayım, (Filistinlilerin) adları silinsin." diye ırkçı sloganlar attığı duyulurken, Netanyahu'nun da başını salladığı görülüyor.

İsrail tarihindeki en aşırı sağcı hükümet olarak nitelendirilen koalisyonun liderliğini yapan Netanyahu, açıklamalarında sık sık bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına "izin vermeyeceğini" söylüyor.

Kaynak: AA