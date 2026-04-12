İsrail devlet televizyonuna göre Netanyahu İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyine gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, berberindeki bir heyetle İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyine gittiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, İsrail ordusunun hava ve kara saldırılarıyla hedef aldığı Lübnan'ın güneyine giden Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in eşlik ettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde Katz ve Zamir ile bölgede sürdürdükleri işgal ve saldırılara ilişkin durum değerlendirmesi toplantısı yaptığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Katz daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.