Netanyahu, Lübnan'da "hareket özgürlüklerini" koruduklarını ileri sürdü

Abd Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme yaptığını ileri süren Netanyahu, Trump'ın İran'a hem ekonomik hem de askeri açıdan büyük bir baskı uyguladığını ve tam işbirliği içinde hareket ettiklerini savundu.

Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında barış sağlamak için bir süreç başlattıklarını ve Hizbullah'ın süreci sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.

Lübnan'a dün ve bugün saldırılar düzenlediklerini söyleyen Netanyahu, Lübnan'da "her türlü tehdide karşı tam hareket özgürlüklerini" koruduklarını iddia etti.