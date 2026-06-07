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Netanyahu, İran tehdidinin ardından güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının ardından gelen İran tehdidi üzerine güvenlik istişare toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Lübnan ve İran kaynaklı tehditler ele alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonrası gelen İran tehdidinin ardından güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantıya Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve savunma kurumlarının başkanlarının katılacağı belirtildi.

Güvenlik toplantının sınırlı ve kapsamlı olacağı belirtilen haberde, Lübnan ve İran'dan gelen tehditlerin ele alınacağı kaydedildi.

İsrail ordusu, talimatlarda değişiklik yapmadı

Öte yandan İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı savunma politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'a yönelik saldırının ardından durum değerlendirmesi yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergeleri, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar değişmeden yürürlükte kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Beyrut'a saldırı düzenlemişti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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