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Netanyahu ile Eisenkot'un muhtemel İran saldırısı brifingi sona erdi

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İsrail'de Netanyahu ile Yashar Partisi lideri Eisenkot arasındaki muhtemel İran saldırısı konulu güvenlik brifingi sona erdi. Ortak açıklamada Eisenkot'a güvenlik ve diplomatik zorluklar hakkında bilgi verildiği, gerekirse bilgi alışverişinin süreceği belirtildi.

İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki muhtemel İran saldırısı konulu güvenlik brifingi sona erdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık iki saat süren toplantıya Netanyahu ve Eisenkot'un yanı sıra Başbakanlık Askeri Sekreteri Guy Markizeno da katıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ve Eisenkot tarafından yapılan ortak açıklamada, "Eisenkot'a, İsrail Devleti'nin şu anda karşı karşıya olduğu güvenlik ve diplomatik zorluklar hakkında bilgi verildi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, gerektiği takdirde karşılıklı bilgi alışverişinin devam etmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

İsrail basını, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda anlaşmazlık yaşadığını ileri sürmüş, buna karşın Netanyahu'nun İran'a saldırı niyetinde olduğunu iddia etmişti.

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Eisenkot???????, Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlere kalkışmama uyarısında bulunmuş ve bir güvenlik brifingi istemişti.

Kaynak: AA
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