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Netanyahu, prostat ameliyatı olacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle yarın prostat ameliyatı olacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle yarın prostat ameliyatı olacağı bildirildi.

NETANYAHU PROSTAT AMELİYATI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamaya göre, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde çarşamba günü muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edildi.

Doktor muayenesinden geçtiği çarşamba gününden bu yana Netanyahu'nun antibiyotik tedavisi gördüğü belirtilirken, başbakanın yarın prostat ameliyatı olacağı kaydedildi. İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu, 75 yaşında. Pazar akşamları yapılan haftalık kabine toplantısının ise iptal edilmeyeceği duyuruldu.

Netanyahu, prostat ameliyatı olacak
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıPanther Panthera:

Kendisine ameliyat masasindan kalkamamasini diliyorum.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

Geberrrrrrrrr

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Geçmiş olsun reis Umarım en kısa zamanda iyileşirsin Not : Bir hayranın .

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Haber YorumlarıTANER YILDIZ:

SON YATIŞI OLSUN İNŞALLAH

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Toparlanıp hemen ortadoğunun içinden geçmen lazım daha türkiyeyede gelecek sıra

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Bir kilo postakal alip gecmis olsunami giderik eve hepsinde... hasta ziyareti malum mümasiptir..

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Haber YorumlarıJY:

BEĞENİRSİN BEĞENMEZSİN BAŞKA MESELE AMA TAM BİR VATANSEVER. İSRAİL BÖYLE BİR BAŞKANA SAHİP OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI. BAŞKA SÖZDE DÜNYA LİDERLERİ GİBİ ÇALIP ÇIRPMIYOR; SARAYLARDA YAŞAMIYOR, GECE GÜNDÜZ HALKI İÇİN ÇABALIYOR.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Netanyahummmm

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