Netanyahu, Gazze'deki gelişmelerin ikinci aşamasını görüşmek üzere güvenlik toplantısı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ikinci aşamasını ve buna ilişkin bölgesel ve uluslararası siyasi senaryoları ele almak üzere sınırlı katılımlı bir güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu dün akşam Güvenlik Kabinesi'nin dar kapsamlı bir toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, Gazze'deki sürecin ikinci aşaması ile buna bağlı bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmeler ışığında olası senaryolar değerlendirildi.

Haberde, toplantının, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 29 Aralık'ta Florida'da yapılması beklenen görüşme öncesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Söz konusu görüşmenin, Katar'la devam eden temaslar da dahil olmak üzere Gazze'deki düzenlemelerin geleceğine ilişkin taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını giderme çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, toplantıda ABD'nin tutumunda olası bir değişiklik ihtimalinin de ele alındığı ifade edildi.

Buna göre, Washington'ın Gazze meselesine doğrudan müdahaleden çekilmesi ya da Netanyahu hükümeti açısından kabul edilemez çözümleri desteklemesi gibi senaryoların ve bu tür bir değişikliğin bölgedeki güvenlik ve siyasi duruma etkilerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, üst düzey bir İsrailli yetkilinin, Trump'ın Gazze'de gerilimi azaltma politikasından vazgeçme ihtimalinin düşük olduğunu söylediği aktarıldı.

Yetkili, ABD yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki mevcut sükünetin korunmasıyla ilgilendiğini, buna karşın İsrail güvenlik kurumlarının alternatif seçenekleri de masada tuttuğunu doğruladı.

Kaynaklar, ABD tutumunda köklü bir değişiklik yaşanması veya mevcut siyasi girişimlerin başarısız olması halinde, Gazze Şeridi'nde Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir askeri operasyon ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada, arabulucuların Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş planını ele almak üzere önümüzdeki cuma günü bir toplantı yapacaklarını duyurmuştu.

Toplantının yeri belirtilmezken, tüm arabulucuların Amerikan tarafıyla koordinasyon içinde hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 4 Aralık'ta, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının yakında başlayacağını açıklamış, ancak net bir tarih vermemişti.

Trump, 29 Eylül'de Gazze'de barışın sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Bu plan, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, ateşkes, Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, teknokrat bir hükümetin kurulması ve uluslararası bir istikrar gücünün konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş, ancak İsrail, bazı maddeleri ihlal etmiş ve Gazze'de bir askerinin hala esir tutulduğunu öne sürerek ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

Anlaşma, 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren saldırılarını sona erdirmeyi hedefliyordu.

Söz konusu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 171 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Buna rağmen İsrail ihlalleri ve Gazze'ye yönelik ağır ablukası sürmeye devam ediyor.