Netanyahu, Filistinli Partileri Yasaklamayı Hedefliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin Müslüman Kardeşler'in bazı ülkelerdeki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri listesine" alma kararını bahane ederek İsrail vatandaşı Filistinlilerin ülkede kurduğu siyasi partinin yasaklanmasını hedeflediği bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyon ortakları, Filistinlilerin kurduğu siyasi partilerin yaklaşan seçimlere katılımını engellemek için adayların seçimlere katılım kriterlerini zorlaştırmak dahil olmak üzere yeni düzenlemeler yapmayı amaçlıyor.

ABD'nin Müslüman Kardeşler'i terör örgütü listesine alma kararının ardından Başbakan Netanyahu, İsrail'in de Washington yönetiminin hamlesini tamamlayacağını ileri sürmüş ve üstü kapalı şekilde Ra'am Partisi'ni yasaklamak için adımlar atılacağına işaret etmişti.

İsrail, 2015'te Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğunu öne sürerek "Filistin 1948 İslami Hareketi"ni yasaklamıştı.

İsrail yönetimi, Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am Partisi'ni Müslüman Kardeşler'in ülkedeki temsilcileri olarak görüyor.

Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olmadığını defaatle duyuran Ra'am, İsrail vatandaşı Filistinlilerin sosyo-ekonomik durumunu güçlendirmeye odaklandığı kampanyasıyla uzun yıllardır seçimlere katılıyor.

Ra'am lideriden Netanyahu'nun gelecek seçimleri gasbetmeye çalıştığı vurgusu

Ra'am Partisi lideri Mansur Abbas ise Netanyahu'nun, partisini yasaklayarak 2026'da yapılması beklenen seçimleri gasbetmeye çalıştığını vurguladı.

Ra'am lideri Abbas, "Netanyahu'nun bu yaklaşımının çok açık bir amacı var: Seçimleri çalmaya ve sonuçlarını önceden belirlemeye çalışmak, çünkü Ra'am'ın değişim getirecek ve Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir hükümetinin yerini alacak sayıda aday çıkaracak bir parti olduğunu biliyor." dedi.

Naftali Bennett liderliğindeki 2021'de koalisyon hükümetine destek veren Ra'am lideri Abbas'a göre, Netanyahu "meşru ve demokratik bir parti olan Ra'am'ın meşruiyetini zedelemeye" çalışıyor.

İsrail vatandaşı Filistinliler ve partilerin seçimlere katılımını engelleme girişimleri

İsrail Meclisi gündemindeki birkaç yasa tasarısı İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu partilerin seçimlere katılmasını zorlaştırmayı planlıyor.

Tasarılardan biri, seçimlerde yarışacak isimlerin "terörü desteklediği" gerekçesiyle adaylığının düşürülmesini amaçlıyor. Meclise getirilen söz konusu tasarıların yasalaşıp yasalaşmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Netanyahu liderliğindeki hükümetler geçmişte de İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu partilerin rekabet gücünü azaltmayı da amaçlayarak 2014'te yüzde 2 olan seçim barajını yüzde 3,5'e çıkartmıştı.

Aşırı sağcı milletvekilleri değişikliğin söz konusu partilerin meclise girmesini önlemek için yapıldığını itiraf etmiş ancak Hadaş, Balad, Ta'al ve Ra'am partileri Ortak Liste altında birleşerek seçimlerde 13 sandalye çıkartmayı başarabilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi, 2019'da Filistin kasabalarındaki seçim noktalarına "seçimlerin adil yapılıp yapılmadığını izlemek" amacıyla bin 200 kamera yerleştirtmişti.

Dönemin Balad Partisi lideri Cemal Zahalka, bu hamlenin "seçmenleri sindirmek ve oy kullanmalarını engellemek" için yapıldığını söylemişti.

Seçim sandıklarına kameraları Likud Partisi adına yerleştiren halkla ilişkiler şirketi ABD merkezli Facebook hesabından Filistinli nüfusun yoğun yaşadığı söz konusu bölgelerde "katılımın yüzde 50'nin altına düştüğünü, bunun son yıllarda görülen en düşük seviye olduğunu" övünerek duyurmuştu.