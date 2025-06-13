İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerini hedef aldığı saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı.

Tahran'da hedef alınan noktalar arasında İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgahları da yer aldı.Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti.

Tahran'a düzenlenen saldırılarda nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi de öldü.

PUTİN VE TRUMP'TAN İSRAİL'E DESTEK

Bu saldırıların ardından İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada "Liderler, İsrail'in İran'ın yok etme tehdidine karşı kendini savunma ihtiyacına anlayış gösterdiler. Başbakan önümüzdeki günlerde de kendileriyle temas halinde olmaya devam edecek" denildi.

Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun, dün geceden itibaren Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştüğü de kaydedildi.