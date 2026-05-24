Netanyahu'dan yapay zekalı Trump ve İran paylaşımı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın da yer aldığı yapay zeka ile hazırlanmış İran temalı bir resim paylaşarak 'İran asla nükleer silaha sahip olmayacak' dedi. ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya yaklaşıldığı sinyalleri gelirken bu paylaşım dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu yapay zeka ile hazırlanmış İran temalı bir resim paylaştı.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin sinyaller gelirken Netanyahu'nun İran temalı yapay zekalı resim paylaşması dikkati çekti.

Trump ve Netanyahu'nun ABD ve İsrail bayrakları önünde yer aldığı resmin arka planında, üstte uçan savaş jetleri, altta komuta merkezi ve Orta Doğu haritası yer aldı.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya yakın olunduğuna ilişkin açıklamalar yapılırken Trump'ın Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

İsrailli kaynaklar görüşmede, Netanyahu'nun Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmesi konusundaki çekincelerini ifade ettiği ve İsrail'in "herhangi bir tehdide karşı tüm alanlarda hareket özgürlüğüne sahip olması" konusunda iki liderin ortak görüşe sahip olduğu iddia edilmişti.

Trump'ın İran'ın nükleer programını sonlandırmaması ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmemesi durumunda anlaşmaya onay vermeyeceğini söylediği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
