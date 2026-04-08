Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 2 haftalık ateşkesini desteklediklerini ancak bu ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.

İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu
40 günlük savaşa 2 hafta ara! İşte 10 maddelik anlaşma planı

