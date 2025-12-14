Haberler

Netanyahu, Avustralya'da saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed'den "Yahudi kahraman" diye bahsetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sydney'deki silahlı saldırıda saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i 'Yahudi kahraman' olarak nitelendirdi. Daha sonra el-Ahmed'in Müslüman olduğunu belirterek cesaretini takdir etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya'nın Sydney kentinde saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed'den "Yahudi kahraman" diye bahsetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Sydney'de düzenlenen saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı konuşmada, saldırı sırasında çekilmiş bir kahramanlık videosu izlediğini söyledi.

"Kötülüğü gördük ve Yahudi kahramanlığının zirvesini gördük." diyen Netanyahu, saldırganın elinden silahını alan Suriyeli el-Ahmed'i "Yahudi kahraman" diye niteledi.

Netanyahu, "Buraya gelirken, bir Yahudi adamın katillerden birine saldırıp silahını elinden aldığı ve kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardığını gösteren bir video izledim." ifadesini kullandı.

Kabine toplantısında hatasını düzeltti

İsrail Başbakanı Netanyahu, konuşmasından birkaç saat sonra İsrail'in güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen kabine açılışı konuşmasında el-Ahmed'in Müslüman olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun, "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis ve 1'i çocuk 38 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi kökenli Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
