Netanyahu'dan Kanal 12'ye Dinleme Cihazı İddiası Tepkisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kanal 12'nin Başbakanlık Ofisi'ne Gazze'de ölen İsrailli esirlerin yakınlarıyla yapacağı toplantıyı kaydetmek için dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddiasını paylaştı.

Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamayı kişisel X hesabında yayımladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, "Kanal 12, Başbakan Netanyahu'yu karalamak için kaçırılan kişilerin ailelerine bile zarar vermeye hazır bir propaganda kanalıdır." suçlamasında bulunuldu.

Esir yakınlarının ifadesine göre, Kanal 12 muhabiri Yolan Cohen'in Netanyahu'nun esir yakınlarıyla yapacağı toplantıya dinleme cihazı sokmaya çalıştığı iddia edilen açıklamada, cihazın güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu muhabirin sabah saatlerinde bu konuda Başbakanlıktan bilgi aldığı ve bunu yapmaması konusunda uyarıldığı belirtilerek "Bu son derece ciddi ve yasa dışı bir olaydır." ifadesi kullanıldı.

Kanal 12'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve tüm sağcı kampa karşı bir sol propaganda kanalı olduğu öne sürülen açıklamada, kanalın esir yakınlarını istismar ederek onlara zarar verdiği savunuldu.