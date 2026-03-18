Netanyahu'dan İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'da halka "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki halka 'sokağa çıkın, sizi koruyacağız' mesajı vererek, ABD-İsrail ortak saldırılarının devam edeceğini belirtti. Suikastlerle ilgili geçmişi hatırlatan Netanyahu, Nisan ayındaki Nevruz Bayramı'nda kitlesel gösteri çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar düzenledikleri İran'da halka "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"da Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye yönelik düzenlenen ve iki ismin ölümüyle sonuçlanan suikastları hatırlattı.

İsrail'in ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'daki halka seslenerek İsrail uçaklarının kavşaklarda ve şehir meydanlarında İranlı yetkililere saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü söyleyen Netanyahu, Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasına işaret ederek "Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz." sözleriyle kitlesel gösteri çağrısı yaptı ve "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti

Mütevazılığın da bu kadarı! Attığı golü yorumlamadı, bakın ne yaptı
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki

Verdi veriştirdi! Dev maç öncesi hedefinde UEFA var
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız
Kadıköy'ü protesto korkusu sardı

Korkulan oldu!