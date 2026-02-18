Netanyahu'dan İran'la Olası Savaş Hazırlığı Talimatı İddiası
(ANKARA) - İsrail basını, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun İran'la olası bir çatışma ihtimaline karşı İç Cephe Komutanlığı ve kurtarma kuruluşlarına hazırlık talimatı verdiğini yazdı. Güvenlik kurumlarında azami alarm ilan edildiği öne sürüldü.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, İran'la olası bir savaşa karşı ülke içindeki sivil savunma ve acil durum birimlerine hazırlık talimatı verdiği bildirildi.
İsrail'in yüksek tirajlı gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un Çarşamba akşamı yayımladığı habere göre Netanyahu, "çeşitli kurtarma kuruluşlarına ve İç Cephe Komutanlığı'na savaşa hazırlanmaları" yönünde talimat verdi. Haberde ayrıca, İsrail'in çeşitli güvenlik kurumlarında azami alarm durumunun ilan edildiği öne sürüldü.
Öte yandan İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, İran'daki gelişmeleri ele almak üzere Perşembe günü yapılması planlanan Güvenlik Kabinesi toplantısının Pazar gününe ertelendiğini duyurdu. Erteleme kararına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.