Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

Netanyahu; Filistin, Lübnan, Suriye'den sonra şimdi de o ülkeyi de tehdit etti

Netanyahu; Filistin, Lübnan, Suriye'den sonra şimdi de o ülkeyi de tehdit etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilerin İsrail'in Yafa kentindeki askeri hedeflere düzenlediği balistik füze saldırısına sert bir şekilde tepki vererek, bu tür saldırıların bedelinin çok ağır olacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ; Filistin, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarının ardından Yemen'deki Husiler'i de tehdit etti.

"ZOR YOLDAN ÖĞRENİYORLAR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Yafa'daki askeri üslere balistik füze attığını duyuran Husiler ve İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Husiler, İsrail'e zarar veren herkesin çok ağır bir bedel ödeyeceğini zor yoldan öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

"TÜM ULUSLARARASI TOPLUM ADINA HAREKET EDİYORUZ"

ABD ve diğer pek çok ülkenin İsrail'in Yemen'e saldırılarını "çok iyi anladığını" öne süren Netanyahu, "İsrail, Husiler'e karşı hareket ettiğinde tüm uluslararası toplum adına hareket etmiş olduğunu" iddia etti.

FÜZELERLE VURMUŞLARDI

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
img

İşte Netanyahu'nun hedefindeki yeni ülke
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
img

"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
Özgür Özel'in sözleri, Ahmet Özer'i kızdırabilir
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! 20 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne? 20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.