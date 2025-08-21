Netanyahu'dan Gazze İçin Müzakere Talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların " İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması" talimatını verdiğini duyurmasına rağmen Başbakanlık Ofisinin şu an için Kahire'ye veya Doha'ya heyet göndermeyi planlamadığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden The Times of Israel'e yapılan açıklamada, "şu aşamada" Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha ya da Kahire'ye heyet gönderilmesinin planlanmadığı belirtildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada ise müzakerelerin yürütüleceği kent belirlendikten sonra Netanyahu'nun, heyetin gönderilmesi talimatını vereceği kaydedildi.

Netanyahu, tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için müzakerelere derhal başlanması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze kentini işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal hazırlıkları ile ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktarmıştı.

Hamas, arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.