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Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırılarını ele almak üzere "güvenlik kabinesini" toplayacak

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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle artan bölgesel gerilimi ele almak üzere üst düzey güvenlik toplantısı yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle giderek artan bölgesel gerilimi ele almak üzere üst düzey "güvenlik toplantısı" yapacağı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bu akşam bazı bakanları ve askeri yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik toplantısında ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle giderek artan bölgesel gerilimi ele alacağı aktarıldı.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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