Netanyahu, altıncı denizaltıyı anarak daha fazla gemi ve araç alacaklarını söyledi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha çok ekipmana ihtiyaç duyduklarını belirterek daha fazla gemi ve deniz aracı alacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve donanma komutanlarıyla Aşdod Deniz Üssü'nde bir araya gelerek brifing aldığını açıkladı.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarını örnek göstererek "deniz alanının fiilen uluslararası bir savaş alanı haline geldiğini" savundu.

İsrail'in Akdeniz'deki deniz alanlarının, limanlarının ve deniz trafiğinin tehdit altında olduğunu savunan Netanyahu, "Güvenlik yetkililerinden daha fazla ekipmana ihtiyaç duyduklarını duydum. Ülkeye altıncı denizaltı geldi ve daha fazlasını istiyorlar; daha fazla gemi ve burada ayrıntılarına girmek istemediğim başka araçlar." ifadesini kullandı.

Netanyahu, hem su altında, hem su üstünde İsrail devletini denizden de koruyacaklarını iddia etti.

Türk donanmasının gücünün İsrail'i yeni denizaltılar almaya zorladığı aktarılmıştı

İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı konusunda güçlenmesini yakından takip ettiğini ve buna karşı Almanya yapımı "yeni ve ileri teknoloji" araçlarla denizaltı filosunu genişletme hamlesi yaptığını ileri sürmüştü.

Haberde, Türkiye'nin halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olduğu ve bu sayının 18'e çıkarılacağı, buna karşılık İsrail'in 6 denizaltıya sahip olduğu ve savunma yetkililerinin denizaltı filosunun 8'e çıkarılması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA