Netanyahu, ABD-İran müzakereleri gündemiyle güvenlik toplantısı düzenleyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasındaki müzakerelerdeki krizi ele almak üzere güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantıda, müzakerelerin son durumu ve İran'ın ABD'ye verdiği yanıt üzerinde durulacak.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun öğleden sonra ABD-İran müzakerelerindeki son gelişmeleri ele almak için güvenlik şefleriyle toplantı yapacağını yazdı.

Haberde, toplantıya kimlerin katılacağına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Tahran yönetimi, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını 10 Mayıs'ta arabuluculara iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın taslağa verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu öne sürerken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail basını, İran'ın yanıtının ardından Netanyahu ile Trump'ın görüşeceğini ileri sürmüş, görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
